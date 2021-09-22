Школы Одессы будут работать как очно, так и дистанционно

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. С 27 сентября школы Одессы, где нет достаточного количества провакцинированных педагогов (более 80%), перейдут на дистанционную форму обучения. Об этом 22 сентября сообщила директор Департамента науки и образования Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.

Детали

По словам Буйневич по состоянию на 22 сентября в городе осталось 21 учебное учреждение, где не соблюдается норма “желтой” зоны и 80% персонала не привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19.

В то же время в горсовете сообщают со ссылкой на Министра образования Сергея Шкарлета, что условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений общего среднего образования. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм.

Отметим, что директор департамента образования Одесской облгосадминистрации Александр Лончак ранее сообщал о том, что учебные заведения Одесской области, где не выполнены требования по вакцинации сотрудников от COVID-19 (привиты менее 80 % преподавателей), полностью закроются с 23 сентября до выхода Одесской области из “жёлтой” зоны карантина.

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