Школи Одеси працюватимуть як очно, так і дистанційно

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За словами Буйневич, станом на 22 вересня, в місті залишився 21 навчальний заклад, де не дотримується норма "жовтої" зони і 80% персоналу не щеплені хоча б однієї дозою вакцини від COVID-19.

У той же час в міськраді повідомляють з посиланням на Міністра освіти Сергія Шкарлета, що умова про наявність 80% вакцинованого персоналу не буде поширюватися на установи дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів загальної середньої освіти. Вони будуть продовжувати працювати в очному форматі з дотриманням санітарних норм.

Відзначимо, що директор департаменту освіти Одеської облдержадміністрації Олександр Лончак раніше повідомляв про те, що навчальні заклади Одеської області, де не виконані вимоги щодо вакцинації співробітників від COVID-19 (щеплені менше 80% викладачів), повністю закриються з 23 вересня до виходу Одеської області з "жовтої" зони карантину.