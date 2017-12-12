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Школьный автобус попал в ДТП в Житомирской области

Школьный автобус попал в ДТП в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 11023 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Один человек погиб и еще пятеро получили травмы в результате столкновения школьного автобуса и легковушки в Житомирской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

Авария произошла в понедельник вечером на автодороге "Житомир-Выступовичи" на территории Коростенского района. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля BMW-520 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся со школьным "Эталоном".

В автобусе на момент ДТП находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учитель местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы.

Детям оказана медицинская помощь на месте без госпитализации. Позднее четверо детей 8, 11, 14 и 15 лет дополнительно обратились за помощью: у них диагностированы ушибы различных частей тела и назначено амбулаторное лечение.

Водитель BMW, житель областного центра, от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, полицейский совершил смертельное ДТП на Закарпатье.

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