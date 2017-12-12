Шкільний автобус зіткнувся з легковиком на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Одна людина загинула та ще п'ятеро отримали травми внаслідок зіткнення шкільного автобуса та легковика на Житомирщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
Аварія сталась у понеділок ввечері на автодорозі "Житомир-Виступовичі" на території Коростенського району. За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля BMW-520 не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся зі шкільним "Еталоном".
В автобусі на момент ДТП перебувало 16 дітей різного віку та 28-річна вчитель місцевої школи. Їі з тілесними ушкодженнями доставили до хірургічного відділення лікарні.
Дітям надано медичну допомогу на місці без госпіталізації. Згодом четверо дітей віком 8, 11, 14 та 15 років додатково звернулись по медичну допомогу: у них діагностовано забої різних частин тіла та призначено амбулаторне лікування.
Водій BMW, житель обласного центру, від отриманих травм загинув на місці пригоди.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Триває з’ясування всіх обставин події.
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