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Шесть экс-футболистов "Олимпик" пожизненно дисквалифицировали за договорные игры - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10824 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Апелляционный комитет Федерации футбола Украины принял решение по донецкому “Олимпик” в деле договорных матчах. Об этом сообщает “Football Hub”, передает УНН.

Шестеро игроков из системы Олимпика дисквалифицирован пожизненно от футбола Назар Единак ​​(ныне игрок третьей Лиги Польши), Вадим Счастливцево (“Авангард”), Владислав Песочные, Артем Козлов (ФК “Сумы”), Лука Надирадзе (ФК “Сумы”), Богдан Степаненко (“Буковина”).

Все вышеперечисленные игроки по сообщению издания приняли участие в договорных встречах. Например, Надирадзе в игре 17 тура Первой лиги “Звезда” — “Сумы” отличился неоднозначным авто голом, сделав счет 3:2 в пользу соперника на 87 минуте.

Этот матч выглядел настолько подозрительным, что его даже обратили внимание в УЕФА. И прислали в ФФУ свой рапорт, признав, что существует большая вероятность, что это была игра с фиксированным результатом.

“Сейчас решение Апелляционного комитета еще не получило своего действия. Это случится через 21 дней с момента получения этого решения. Сейчас у ”Олимпик“ есть время, чтобы его обжаловать. Если у клуба будет желание обращаться в CAS”, — сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Стоит отметить, что кроме того, накануне КДК ФФУ дисквалифицировал команды “Олимпика” U-21 и U-19 от участия в соревнованиях до сезона 2019/20 за участие в договорных матчах. Пока решение не вступило в силу, команды U-21 и U-19 смогут проводить матчи.

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