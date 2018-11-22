Шесть экс-футболистов "Олимпик" пожизненно дисквалифицировали за договорные игры - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Апелляционный комитет Федерации футбола Украины принял решение по донецкому “Олимпик” в деле договорных матчах. Об этом сообщает “Football Hub”, передает УНН.
Шестеро игроков из системы Олимпика дисквалифицирован пожизненно от футбола Назар Единак (ныне игрок третьей Лиги Польши), Вадим Счастливцево (“Авангард”), Владислав Песочные, Артем Козлов (ФК “Сумы”), Лука Надирадзе (ФК “Сумы”), Богдан Степаненко (“Буковина”).
Все вышеперечисленные игроки по сообщению издания приняли участие в договорных встречах. Например, Надирадзе в игре 17 тура Первой лиги “Звезда” — “Сумы” отличился неоднозначным авто голом, сделав счет 3:2 в пользу соперника на 87 минуте.
Этот матч выглядел настолько подозрительным, что его даже обратили внимание в УЕФА. И прислали в ФФУ свой рапорт, признав, что существует большая вероятность, что это была игра с фиксированным результатом.
“Сейчас решение Апелляционного комитета еще не получило своего действия. Это случится через 21 дней с момента получения этого решения. Сейчас у ”Олимпик“ есть время, чтобы его обжаловать. Если у клуба будет желание обращаться в CAS”, — сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Стоит отметить, что кроме того, накануне КДК ФФУ дисквалифицировал команды “Олимпика” U-21 и U-19 от участия в соревнованиях до сезона 2019/20 за участие в договорных матчах. Пока решение не вступило в силу, команды U-21 и U-19 смогут проводить матчи.