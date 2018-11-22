Шістьох екс-футболістів "Олімпіку" довічно дискваліфікували через договірні ігри - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Апеляційний комітет Федерації футболу України прийняв рішення по донецькому “Олімпіку” у справі договірних матчів. Про це повідомляє “Football Hub”, передає УНН.

Шестеро гравців із системи Олімпіка дискваліфіковано довічно від футболу: Назар Єдинак (нині гравець третьої Ліги Польщі), Вадим Счастливцев (“Авангард”), Владислав Пісковий, Артем Козлов (ФК “Суми”), Лука Надірадзе (ФК “Суми”), Богдан Степаненко (“Буковина”).

Усі вищеперераховані гравці за повідомленням видання взяли участь у договірних зустрічах. Наприклад, Надірадзе у грі 17 туру Першої ліги “Зірка” — “Суми” відзначився неоднозначним авто голом, зробивши рахунок 3:2 на користь суперника на 87 хвилині.

Цей матч виглядав настільки підозрілим, що на нього навіть звернули увагу в УЄФА. І надіслали у ФФУ свій рапорт, визнавши, що існує велика ймовірність, що це була гра із фіксованим результатом.

"Наразі рішення Апеляційного комітету ще не набуло своєї чинності. Це трапиться через 21 добу з моменту отримання цього рішення. Наразі в "Олімпік"а є час, щоб його оскаржити. Якщо у клубу буде бажання звертатись у CAS“, — сказав виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

Варто відзначити, що крім тогоо, напередодні КДК ФФУ дискваліфікував команди “Олімпіка” U-21 та U-19 від участі у змаганнях до сезону 2019/20 за участь у договірних матчах. Поки рішення не набуло чинності, команди U-21 і U-19 зможуть проводити матчі.

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