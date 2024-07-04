Вадим Шевеленко, который в Одессе нецензурно обругал врача ветеринарной клиники, ветерана российско-украинской войны Алексея Притулу, когда увидел у него наличие протезов, больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

На этой неделе в сети был распространен видеоматериал, на котором Вадим Шевеленко оскорбил врача-ветерана одной из ветклиник Одессы. Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям - сообщили в Офисе.

Также там отметили, что ситуация должна быть решена правовым способом.

Сообщаем, что Вадим Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - отметили в Офисе.

Напомним

В Одессе посетитель ветеринарной клиники нецензурно обругал врача, ветерана российско-украинской войны Алексея Притулу, когда увидел у него наличие протезов.

Впоследствии правоохранители составили административный протокол в отношении мужчины, который нецензурно высказался в сторону ветеринара из-за его протезов. Свою вину он признал и извинился перед врачом.

17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана