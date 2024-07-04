Киев • УНН
Вадим Шевеленко, который обругал врача-ветерана с протезами в Одессе, больше не работает внештатным советником вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Вадим Шевеленко, который в Одессе нецензурно обругал врача ветеринарной клиники, ветерана российско-украинской войны Алексея Притулу, когда увидел у него наличие протезов, больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
На этой неделе в сети был распространен видеоматериал, на котором Вадим Шевеленко оскорбил врача-ветерана одной из ветклиник Одессы. Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям
Также там отметили, что ситуация должна быть решена правовым способом.
Сообщаем, что Вадим Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
Напомним
В Одессе посетитель ветеринарной клиники нецензурно обругал врача, ветерана российско-украинской войны Алексея Притулу, когда увидел у него наличие протезов.
Впоследствии правоохранители составили административный протокол в отношении мужчины, который нецензурно высказался в сторону ветеринара из-за его протезов. Свою вину он признал и извинился перед врачом.
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