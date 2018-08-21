Шевченко вызвал в сборную восемь футболистов из иностранных чемпионатов

В восьмерке вызванных — Андрей Лунин (“Реал”, Испания), Евгений Коноплянка (“Шальке”, Германия), Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”), Руслан Малиновский (“Генк”, Бельгия), Роман Яремчук (" Гент “, Бельгия), Евгений Хачериди (“ПАОК”, Греция) и Евгений Макаренко (“Андерлехт”, Бельгия).

В резервный список попали нападающий Евгений Селезнев (“Акхисар Беледиеспор”, Турция) и защитник Василий Кравец (“Луго”, Испания).

Примечательно, что болельщики уже давно не видели в составе сборной, бывшего “динамовца”, а ныне универсала бельгийского “Андерлехта” Макаренко. Футболист провел три матча за национальную команду 2014 года. Все игры были товарищескими и во всех “сине-желтые” одержали победы: над США (2:0), Нигером (2:1) и Молдовой (1:0).

Добавим, что согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.