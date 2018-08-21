Шевченко викликав в збірну вісьмох футболістів із іноземних чемпіонатів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Про це повідомляє Федерація футболу України, передає УНН.
У вісімці викликаних — Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія), Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Андрій Ярмоленко (“Вест Хем”, Англія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Євген Хачеріді (“ПАОК”, Греція) та Євген Макаренко (“Андерлехт”, Бельгія).
До резервного списку потрапили нападник Євген Селезньов (“Акхісар Беледієспор”, Туреччина) та захисник Василь Кравець (“Луго”, Іспанія).
Примітно, що вболівальники вже давно не бачили у складі збірної, колишнього “динамівця”, а нині універсала бельгійського “Андерлехта” Макаренка. Футболіст провів три матчі за національну команду 2014 року. Всі ігри були товариськими і в усіх “синьо-жовті” здобули перемоги: над США (2:0), Нігером (2:1) та Молдовою (1:0).
Додамо, що згідно з регламентом ФІФА, запрошення футболістам з іноземних чемпіонатів на збір національної команди було відправлено заздалегідь. Повний список гравців, викликаних на збір, буде оголошено пізніше.