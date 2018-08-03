Шевченко посетит поединок "Динамо" - "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодняшнее центральное противостояние третьего тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" пройдет с участием главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко, который займет одно из мест зрителя на трибунах НСК "Олимпийский", передает УНН.
"Украинская классико", в котором сегодня встретятся "Динамо" и "Шахтер", вызывает повышенный интерес не только у болельщиков. Игру двух лучших команд, в составе которых собрана большая часть представителей национальной сборной, посетит главный тренер национальной команды Шевченко.
Кроме того, на "Олимпийском" Шевченко будет наблюдать за сборниками в компании своего помощника итальянца Андреа Малдера.
Добавим, центральная встреча 3-го тура УПЛ стартует в 19:00 с участием главного рефери Юрия Можаровского.
Напомним, киевское "Динамо" в центральном матче третьего тура УПЛ ( "Украинская классико") сыграет на НСК "Олимпийский" с донецким "Шахтером".