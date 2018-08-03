Шевченко відвідає поєдинок "Динамо" – "Шахтар"

"Українське класико", в якому сьогодні зустрінуться "Динамо" і "Шахтар", викликає підвищений інтерес не тільки у вболівальників. Гру двох кращих команд, в складі яких зібрана велика частина представників національної збірної, відвідає головний тренер національної команди Шевченко.



Окрім того, на "Олімпійському" Шевченко буде спостерігати за збірниками в компанії свого помічника італійця Андреа Малдера.



Додамо, центральна зустріч 3-го туру УПЛ стартуватиме о 19:00 за участі головного рефері Юрія Можаровського.



Нагадаємо, київське “Динамо” в центральному матчі третього туру УПЛ (“українське класико”) зіграє на НСК “Олімпійський” з донецьким “Шахтарем”.