Шевченко объявил стартовый состав на матч Украина - Япония

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 31539 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 57997 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 96224 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106999 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115334 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121076 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132347 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146731 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Шевченко объявил стартовый состав на матч Украина - Япония

Шевченко объявил стартовый состав на матч Украина - Япония

Киев  •  УНН

 • 10406 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Перед началом товарищеского поединка Япония - Украина, который пройдет в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран", определился стартовый состав подопечных Андрея Шевченко, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

Стартовый состав сборной Украины: Андрей Пятов (к), Эдуард Соболь, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Марлос, Артем Беседин.

В запасе остались: Денис Бойко, Евгений Хачериди, Николай Матвиенко, Артем Кравец, Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Иван Петряк.

Стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков, во время матча будет идти дождь.

Добавим, что поединок с Японией, который стартует в 15:20, станет одиннадцатым в истории сборной Украины, который она проведет с представителями Азиатской конфедерации футбола. Кроме проведенных матчей с японцами (1:0, 0:1), наша команда встречалась: с Саудовской Аравией (4:0, 1:1), ОАЭ (1:1), Южной Кореей (0:1, 0:2) , Ираном (0:1) и Узбекистаном (2:1, 2:0).

Как сообщал УНН, 25 марта сборная Украины отправилась в Бельгию на контрольную игру с Японией.

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