Шевченко объявил стартовый состав на матч Украина - Япония

Стартовый состав сборной Украины: Андрей Пятов (к), Эдуард Соболь, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Марлос, Артем Беседин.

В запасе остались: Денис Бойко, Евгений Хачериди, Николай Матвиенко, Артем Кравец, Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Иван Петряк.

Стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков, во время матча будет идти дождь.

Добавим, что поединок с Японией, который стартует в 15:20, станет одиннадцатым в истории сборной Украины, который она проведет с представителями Азиатской конфедерации футбола. Кроме проведенных матчей с японцами (1:0, 0:1), наша команда встречалась: с Саудовской Аравией (4:0, 1:1), ОАЭ (1:1), Южной Кореей (0:1, 0:2) , Ираном (0:1) и Узбекистаном (2:1, 2:0).

Как сообщал УНН, 25 марта сборная Украины отправилась в Бельгию на контрольную игру с Японией.