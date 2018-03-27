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Шевченко оголосив стартовий склад на матч Україна – Японія

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Перед початком товариського поєдинку Японія – Україна, що пройде в бельгійському Льєжі на стадіоні "Моріс Дюфран", визначився стартовий склад підопічних Андрія Шевченка, передає УНН з посиланням на ФФУ.

Стартовий склад збірної України: Андрій П’ятов (к), Едуард Соболь, Ярослав Ракіцький, Іван Ордець, Богдан Бутко, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Марлос, Артем Бєсєдін.

В запасі залишилися: Денис Бойко, Євген Хачеріді, Микола Матвієнко, Артем Кравець, Руслан Ротань, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Іван Петряк.

Варто відзначити, що, за прогнозами синоптиків, під час матчу буде йти дощ.

Додамо, що поєдинок з Японією, який стартує о 15:20, стане одинадцятим в історії збірної України, який вона проведе з представниками Азіатської конфедерації футболу. Окрім проведених матчів з японцями (1:0, 0:1), наша команда зустрічалась: з Саудівською Аравією (4:0, 1:1), ОАЕ (1:1), Південною Кореєю (0:1, 0:2), Іраном (0:1) та Узбекистаном (2:1, 2:0).

Як повідомляв УНН, 25 березня збірна України вирушила в Бельгію на контрольну гру з Японією.

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