Шевченко не планирует никого довызывать в сборную из-за травмы Яремчука
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не планирует никого довызывать из-за травмы нападающего Романа Яремчука. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает УНН.
“Что касается травмированных игроков, Яремчук, к сожалению, не сможет помочь. Он приехал, ему сделали еще одно обследование. Завтра он уезжает. Остальные находятся в нормальном состоянии”, — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, будут ли кого-то дополнительно вызвать из резервного списка из-за травмы Яремчука, Шевченко сказал: “В принципе мы знали об этой ситуации. Поэтому после того как он (Яремчук) получил травму, довызывали Кравца. Поэтому команда укомплектована. Больше вызовов не будет”.
Также рассказал, что защитник “Шахтера” и сборной Украины Иван Ордец отпросился и сегодня вечером прибудет в расположение сборной.
Как сообщал УНН, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 25-ти игроков, вызванных для подготовки и участия в международных товарищеских матчах против сборных Саудовской Аравии и Японии.