Шевченко не планує нікого довикликати в збірну через травму Яремчука
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко не планує нікого довикликати через травму нападника Романа Яремчука. Про це він сьогодні сказав на прес-конференції, передає УНН.
“Що стосується травмованих гравців, Яремчук, на жаль, не зможе нам допомогти. Він приїхав, йому зробили ще одне обстеження. Завтра він їде. Решта перебувають у нормальному стані”, — сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи будуть когось додатково викликати з резервного списку через травму Яремчука, Шевченко сказав: “У принципі ми знали про цю ситуацію. Тому після того як він (Яремчук) отримав травму, довикликали Кравця. Тому команд укомплектована. Більше викликів не буде”.
Також розповів, що захисник “Шахтаря” і збірної України Іван Ордець відпросився і сьогодні ввечері прибуде до розташування збірної.
Як повідомляв УНН, головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 25-ти гравців, викликаних для підготовки та участі у міжнародних товариських матчах проти збірних Саудівської Аравії та Японії.