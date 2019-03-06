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Шевченко назвал соперника "Динамо" главным фаворитом Лиги Европы

Шевченко назвал соперника "Динамо" главным фаворитом Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 9534 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мыслями по поводу предстоящего противостояния Лиги Европы с участием его бывших команд лондонского "Челси" и киевского "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Для меня это просто замечательная пара по итогам жеребьевки, ведь я выступал за эти клубы и болею за них. Ныне "Челси" - очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в ее игре. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы!" - отметил Шевченко.

С большой вероятностью в стартовом составе "Динамо" на "Стэмфорд Бридж" будет сразу 9-10 украинцев, ведь клуб имеет значительное количество дисквалифицированных и травмированных игроков-легионеров.

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"Будет очень интересно увидеть новую встречу этих команд, а как тренер сборной Украины я буду особенно внимательно наблюдать за ее игроками. Ведь в конце марта я собираю футболистов в тренировочный лагерь перед матчами отбора Евро-2020", - подчеркнул коуч сборной.

Отметим, что после драматического финала Кубка лиги с "Манчестер Сити" лондонцы выдали две очень качественные, победные игры в Премьер-лиге, а в Лиге Европы вообще пока не знали особого труда.

Напомним, что Шевченко вызвал на сбор украинской сборной перед матчами отбора к Евро-2020 девять "динамовцев".

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