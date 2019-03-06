Шевченко назвав суперника "Динамо" головним фаворитом Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився думками з приводу майбутнього протистояння Ліги Європи за участі його колишніх команд лондонського "Челсі" та київського "Динамо", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Для мене це просто чудова пара за підсумками жеребкування, адже я виступав за ці клуби і вболіваю за них. Нинішній "Челсі" - дуже цікава і потужна команда. Не думаю, що доречно говорити про будь-яку кризу в її грі. Це взагалі, мабуть, головний фаворит Ліги Європи!" - відзначив Шевченко.
З великою ймовірністю в стартовому складі "Динамо" на "Стемфорд Брідж" буде відразу 9-10 українців, адже клуб має значну кількість дискваліфікованих та травмованих гравців-легіонерів.
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"Буде дуже цікаво побачити нову зустріч цих команд, а як тренер збірної України я буду особливо уважно спостерігати за її гравцями. Адже вкінці березня я збираю футболістів в тренувальний табір перед матчами відбору Євро-2020", - підкреслив коуч збірної.
Відзначимо, що після драматичного фіналу Кубка ліги з "Манчестер Сіті" лондонці видали дві дуже якісні, переможні гри в Прем'єр-лізі, а в Лізі Європи взагалі поки не знали особливих труднощів.
Нагадаємо, що Шевченко викликав на збір української збірної перед матчами відбору до Євро-2020 дев'ять "динамівців".