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Шевченко назвал состав сборной на ближайшие матчи квалификации Евро-2020

Шевченко назвал состав сборной на ближайшие матчи квалификации Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 8472 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко обнародовал полный список игроков, вызванных для подготовки и участия в квалификационных матчах Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня), передает УНН.

Всего в списке оказался 31 спортсмен. К игрокам из иностранных чемпионатов, которых руководитель вызвал ранее, добавились футболисты, выступающие в отечественной Премьер-лиге.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все - "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Василий Кравец ("Леганес", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер" Донецк), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия ), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Примечательно, что в список в очередной раз не вошел форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля, которого признали лучшим футболистом крайнего тура Сегунды.

Заметим, что сбор национальной команды начнется 25 мая в Харькове.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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