Шевченко назвав склад збірної на найближчі матчі кваліфікації Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оприлюднив повний список гравців, викликаних для підготовки та участі у кваліфікаційних матчах Євро-2020 проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня), передає УНН.
Загалом у списку опинився 31 виконавець. До гравців з іноземних чемпіонатів, яких керманич викликав раніше, додалися футболісти, що виступають у вітчизняній Прем’єр-лізі.
Склад збірної України:
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Богдан Бутко (всі — "Шахтар" Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі — "Динамо" Київ), Олександр Караваєв ("Зоря" Луганськ), Василь Кравець ("Леганес", Іспанія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Едуард Соболь ("Яблонець", Чехія).
Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі — "Шахтар" Донецьк), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем Юнайтед", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Роман Безус ("Гент", Бельгія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина), Мар’ян Швед ("Селтік", Шотландія).
Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина), Жуніор Мораес ("Шахтар" Донецьк).
Примітно, що до списку в черговий раз не увійшов форвард іспанського "Альбасете" Роман Зозуля, якого визнали найкращим футболістом крайнього туру Сегунди.
Зауважимо, що збір національної команди розпочнеться 25 травня в Харкові.