Шевченко дал оценку перехода Ярмоленко в "Вест Хэм"

"Так сложились обстоятельства, что в Дортмунде - новый тренер и новая стратегия клуба, и ему (Ярмоленко - ред.) пришлось поменять команду. Я разговаривал с Андреем до трансфера и сказал, что он сделал хороший выбор. Чемпионат Англии, на мой взгляд, по своему уровню сильнее чемпионата Германии, а "Вест Хэм" всегда была амбициозная команда. С традициями. Плюс там работает очень квалифицированный тренер, который видит его в составе", - отметил наставник сборной.

Кроме того, Шевченко оценил шансы на продолжение карьеры игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в АПЛ.

"Я точно знаю одно - в прошлом сезоне в нем был заинтересован тренер, он входил в число игроков, на которых рассчитывают. Выходя на поле, Зинченко выглядел на очень хорошем уровне. Как будет в следующем году, я не знаю. Но для нас очень важно, чтобы Саша и дальше пользовался доверием наставника и получал игровую практику", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНН, Ярмоленко успел дебютировать за лондонцев в товарищеской встрече.