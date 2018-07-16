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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44798 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104217 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126037 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133447 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169825 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153610 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141299 просмотра

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Шевченко дал оценку перехода Ярмоленко в "Вест Хэм"

Шевченко дал оценку перехода Ярмоленко в "Вест Хэм"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Главный наставник национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал переход лидера сборной Андрея Ярмоленко в состояние английского "Вест Хэма". Об этом Шевченко сказал в комментарии "Команда №1", передает УНН.

"Так сложились обстоятельства, что в Дортмунде - новый тренер и новая стратегия клуба, и ему (Ярмоленко - ред.) пришлось поменять команду. Я разговаривал с Андреем до трансфера и сказал, что он сделал хороший выбор. Чемпионат Англии, на мой взгляд, по своему уровню сильнее чемпионата Германии, а "Вест Хэм" всегда была амбициозная команда. С традициями. Плюс там работает очень квалифицированный тренер, который видит его в составе", - отметил наставник сборной.

Кроме того, Шевченко оценил шансы на продолжение карьеры игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в АПЛ.

"Я точно знаю одно - в прошлом сезоне в нем был заинтересован тренер, он входил в число игроков, на которых рассчитывают. Выходя на поле, Зинченко выглядел на очень хорошем уровне. Как будет в следующем году, я не знаю. Но для нас очень важно, чтобы Саша и дальше пользовался доверием наставника и получал игровую практику", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНН, Ярмоленко успел дебютировать за лондонцев в товарищеской встрече.

Украинские Национальные Новости

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