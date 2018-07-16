Шевченко дав оцінку переходу Ярмоленка у "Вест Хем"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Головний наставник національної команди України з футболу Андрій Шевченко прокоментував перехід лідера збірної Андрія Ярмоленка до стану англійського "Вест Хему". Про це Шевченко сказав у коментарі "Команда №1", передає УНН.
"Так склалися обставини, що в Дортмунді - новий тренер і нова стратегія клубу, і йому (Ярмоленку – ред.) довелося поміняти команду. Я розмовляв з Андрієм до трансферу, і сказав, що він зробив хороший вибір. Чемпіонат Англії, на мій погляд, за своїм рівнем сильніший чемпіонату Німеччини, а у "Вест Хема" завжди була амбітна команда. З традиціями. Плюс там працює дуже кваліфікований тренер, який бачить його в складі", - зазначив рульовий збірної.
Крім того, Шевченко оцінив шанси на продовження кар'єри гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в АПЛ.
"Я точно знаю одне - в минулому сезоні в ньому був зацікавлений тренер, він входив до числа гравців, на яких розраховують. Виходячи на поле, Зінченко виглядав на дуже хорошому рівні. Як буде в наступному році, я не знаю. Але для нас дуже важливо, щоб Саша і далі користувався довірою наставника і отримував ігрову практику", - підкреслив Шевченко.
Як повідомляв УНН, Ярмоленко встиг дебютувати за лондонців у товариській зустрічі.