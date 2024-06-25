Шестеро туристов погибли в Греции из-за аномальной жары

С начала июня в Греции из-за аномальной жары погибли уже шестеро туристов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в воскресенье на острове Крит обнаружили тело 67-летнего туриста из Германии. Мужчина отправился в поход в каньон вблизи поселка Суя, а через несколько часов позвонил жене и сказал, что ему плохо.

Была начата поисково-спасательная операция, специальное спасательное подразделение с беспилотниками заметило тело мужчины в каньоне Трипити, рассказали в полиции. Это уже шестая смерть туриста, зафиксированная в июне в Греции.

Во время волны аномальной жары, когда температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию, по всей стране зафиксирован ряд случаев смерти или исчезновения туристов.

Дополнение

На прошлой неделе 55-летний гражданин США был найден мертвым на греческом острове Матраки, а тело погибшего туриста из Нидерландов обнаружено на острове Самос в начале месяца. Также был найден мертвым британский телеведущий Майкл Мозли на острове Сими.

Кроме того, спасательные группы разыскивают двух француженок, 73 и 64 лет, на острове Сикинос и 59-летнего американского полицейского, который отдыхал на острове Аморгос.

Смертельная жара приводит к сотням смертей, лесным пожарам по всей Европе, Азии и США