Шестеро туристов погибли в Греции из-за аномальной жары
Киев • УНН
Шестеро туристов погибли в Греции с начала июня из-за аномальной жары, температура которой превышала 40°C.
С начала июня в Греции из-за аномальной жары погибли уже шестеро туристов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Как отмечается, в воскресенье на острове Крит обнаружили тело 67-летнего туриста из Германии. Мужчина отправился в поход в каньон вблизи поселка Суя, а через несколько часов позвонил жене и сказал, что ему плохо.
Была начата поисково-спасательная операция, специальное спасательное подразделение с беспилотниками заметило тело мужчины в каньоне Трипити, рассказали в полиции. Это уже шестая смерть туриста, зафиксированная в июне в Греции.
Во время волны аномальной жары, когда температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию, по всей стране зафиксирован ряд случаев смерти или исчезновения туристов.
Дополнение
На прошлой неделе 55-летний гражданин США был найден мертвым на греческом острове Матраки, а тело погибшего туриста из Нидерландов обнаружено на острове Самос в начале месяца. Также был найден мертвым британский телеведущий Майкл Мозли на острове Сими.
Кроме того, спасательные группы разыскивают двух француженок, 73 и 64 лет, на острове Сикинос и 59-летнего американского полицейского, который отдыхал на острове Аморгос.
Смертельная жара приводит к сотням смертей, лесным пожарам по всей Европе, Азии и США21 июня 2024, 01:31 • 20341 просмотр