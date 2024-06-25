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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шестеро туристов погибли в Греции из-за аномальной жары

Шестеро туристов погибли в Греции из-за аномальной жары

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 01:32  •  2694 просмотра

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Шестеро туристов погибли в Греции с начала июня из-за аномальной жары, температура которой превышала 40°C.

С начала июня в Греции из-за аномальной жары погибли уже шестеро туристов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в воскресенье на острове Крит обнаружили тело 67-летнего туриста из Германии. Мужчина отправился в поход в каньон вблизи поселка Суя, а через несколько часов позвонил жене и сказал, что ему плохо.

Была начата поисково-спасательная операция, специальное спасательное подразделение с беспилотниками заметило тело мужчины в каньоне Трипити, рассказали в полиции. Это уже шестая смерть туриста, зафиксированная в июне в Греции.

Во время волны аномальной жары, когда температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию, по всей стране зафиксирован ряд случаев смерти или исчезновения туристов.

Дополнение

На прошлой неделе 55-летний гражданин США был найден мертвым на греческом острове Матраки, а тело погибшего туриста из Нидерландов обнаружено на острове Самос в начале месяца. Также был найден мертвым британский телеведущий Майкл Мозли на острове Сими.

Кроме того, спасательные группы разыскивают двух француженок, 73 и 64 лет, на острове Сикинос и 59-летнего американского полицейского, который отдыхал на острове Аморгос.

Смертельная жара приводит к сотням смертей, лесным пожарам по всей Европе, Азии и США21 июня 2024, 01:31 • 20341 просмотр

Лилия Подоляк

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