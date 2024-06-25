Шестеро туристів загинули в Греції через аномальну спеку
Київ • УНН
Шестеро туристів загинули в Греції з початку червня через аномальну спеку, температура якої перевищувала 40°C.
Від початку червня у Греції через аномальну спеку загинуло вже шестеро туристів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, у неділю на острові Крит виявили тіло 67-річного туриста із Німеччини. Чоловік вирушив у похід до каньйону поблизу селища Суя, а за кілька годин зателефонував дружині і сказав, що йому зле.
Була розпочата пошуково-рятувальна операція, спеціальний рятувальний підрозділ із безпілотниками помітив тіло чоловіка в каньйоні Тріпіті, розповіли у поліції. Це вже шоста смерть туриста, зафіксована у червні у Греції.
Під час хвилі аномальної спеки, коли температура повітря перевищувала 40 градусів за Цельсієм, по усій країні зафіксовано низку випадків смерті або зникнення туристів.
Доповнення
Минулого тижня 55-річний громадянин США був знайдений мертвим на грецькому острові Матракі, а тіло загиблого туриста із Нідерландів виявлено на острові Самос на початку місяця. Також був знайдений мертвим британський телеведучий Майкл Мозлі на острові Симі.
Крім того, рятувальні групи розшукують двох француженок, 73 та 64 років, на острові Сікінос та 59-річного американського поліцейського, який відпочивав на острові Аморгос.
Смертельна спека призводить до сотень смертей, лісових пожеж по всій Європі, Азії та США21.06.24, 04:31 • 25440 переглядiв