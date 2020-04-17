Шестеро детей и 77 медиков подхватили коронавирус в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Кировоградской области шестеро детей и 77 медицинских работников болеют коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
Всего в области лабораторным методом подтвердили 218 случаев заболевания коронавирусом, из них девять летальных.
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Напомним, в Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек скончались.