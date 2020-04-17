Пандемія коронавірусу: наймолодшою жертвою COVID-19 стало немовля, якому виповнилося 29 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Філіппінах від коронавірусної інфекції померла дитина, яка народилася 29 днів тому, ставши наймолодшою жертвою COVID-19. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН з посиланням на замітку британського таблоїду.
За словами міністра охорони здоров’я Філіппін Марії Росаріо Верджіре, 14 квітня у хлопчика з’явилися проблеми з диханням, після чого його терміново госпіталізували.
У лікарні дитину перевірили на COVID-19 і результат був позитивним. Дитина з міста Батангас померла від сепсису новонароджених, викликаного вірусом.
Раніше в американському штаті Коннектикут помер від COVID-19 шеститижнева дитина.
Додамо, що Філіппіни були однією з перших країн в регіоні, яка ввела карантин. Суворі заходи ізоляції ввели лише через 5 днів після того, як 7 березня було виявлено перша передача вірусу всередині країни.
Як писав УНН раніше, вчені заявили, що вперше розшифрували повний геном коронавірусу.