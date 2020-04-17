Пандемия коронавируса: самой молодой жертвой COVID-19 стал младенец, которому исполнилось 29 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На Филиппинах от коронавирусной инфекции умер ребенок, который родился 29 дней назад, став самой молодой жертвой COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН со ссылкой на заметку британского таблоида.
По словам министра здравоохранения Филиппин Марии Росарио Верджире, 14 апреля у мальчика появились проблемы с дыханием, после чего его срочно госпитализировали.
В больнице ребенка проверили на COVID-19 и результат был положительным. Ребенок из города Батангас умер от сепсиса новорожденных, вызванного вирусом.
Ранее в американском штате Коннектикут умер от COVID-19 шестинедельный ребенок.
Добавим, что Филиппины были одной из первых стран в регионе, которая ввела карантин. Строгие меры изоляции ввели спустя всего 5 дней после того, как 7 марта была обнаружена первая передача вируса внутри страны.
Как писал УНН ранее, ученые заявили, что впервые расшифровали полный геном коронавируса.