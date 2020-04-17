Пандемия коронавируса: самой молодой жертвой COVID-19 стал младенец, которому исполнилось 29 дней

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28049 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37699 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73558 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. На Филиппинах от коронавирусной инфекции умер ребенок, который родился 29 дней назад, став самой молодой жертвой COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН со ссылкой на заметку британского таблоида.

По словам министра здравоохранения Филиппин Марии Росарио Верджире, 14 апреля у мальчика появились проблемы с дыханием, после чего его срочно госпитализировали.

В больнице ребенка проверили на COVID-19 и результат был положительным. Ребенок из города Батангас умер от сепсиса новорожденных, вызванного вирусом.

Ранее в американском штате Коннектикут умер от COVID-19 шестинедельный ребенок.

Добавим, что Филиппины были одной из первых стран в регионе, которая ввела карантин. Строгие меры изоляции ввели спустя всего 5 дней после того, как 7 марта была обнаружена первая передача вируса внутри страны.

Как писал УНН ранее, ученые заявили, что впервые расшифровали полный геном коронавируса.

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