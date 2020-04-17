Шестеро дітей та 77 медиків підхопили коронавірус на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Кіровоградщині шестеро дітей та 77 медичних працівників хворіють на коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
Загалом в області лабораторним методом підтвердили 218 випадків захворювання на коронавірус, із них дев’ять летальних.
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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли.