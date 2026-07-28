Шестеро человек пострадали в Сумах из-за ночного удара рф КАБами

Фото: t.me/hryhorov_oleg

В Сумах в результате авиаудара российских войск КАБами пострадали шесть человек, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

Трое детей и трое взрослых пострадали в Сумах в результате ночного удара КАБами - написал Григоров.

По его словам, в больнице еще обследуют 10-летнего мальчика. Но предварительно, у него нетяжелые повреждения. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

В результате удара российских авиабомб, указал он, уничтожены и повреждены частные дома.

"С ночи продолжалась спасательная операция. Чудом обошлось без погибших. Враг сознательно ударил по жилому сектору", - указал Григоров.

В полиции Сумщины уточнили, что в Сумской громаде в результате ударов КАБами ранения и травмы получили мальчики в возрасте 3, 6, 10 лет, 71-летний мужчина и две женщины в возрасте 38 лет. Кроме того, в результате попадания дрона травмирован 71-летний мужчина. Уничтожено складское помещение, повреждены частный дом, 2 АЗС, 9 автомобилей и помещение предприятия, указали в полиции.

Ранее сообщалось о 4 пострадавших в Сумах из-за удара рф КАБами.

Дополнение

За прошедшие сутки враг нанес 71 удар по 23 населенным пунктам Сумской области. Против мирного населения применил управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию, ударные БпЛА различных типов, 19 человек травмированы, среди них семеро детей, сообщили в полиции.