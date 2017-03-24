Шестеро бойцов Росгвардии погибли во время нападения на часть в Чечне

Как отмечается, нападение произошло около 2:30 в ночь на пятницу.

"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена военным нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены 6 нападающих. Во время столкновения погибли шестеро военнослужащих, есть раненые", - говорится в сообщении.

Указано, что "при нападении боевики воспользовались сильным туманом".

"В результате решительных действий личного состава проникновения бандитской группы внутрь городка не произошло. Сейчас район столкновения блокирован", - добавили в Росгвардии.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ, ситуация уточняется.

Ведомство добавляет, что для выяснения всех обстоятельств происшествия в Чечню отправилась оперативная группа центрального аппарата войск Росгвардии.

Напомним, в январе в Чечне застрелили двух российских нацгвардейцев.