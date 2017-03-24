Шестеро бійців Росгвардії загинули у нападі на частину в Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Шість військовослужбовців Росгвардії загинули під час нападу на військову частину в Чечні. Про це повідомляється на сайті російського відомства, передає УНН.
Як зазначається, напад стався близько 2:30 у ніч на п'ятницю.
"При спробі проникнення на територію військового містечка бандгрупа була виявлена військовим нарядом, який вступив з нею в бій. Були знищені 6 нападників. Під час зіткнення загинули шестеро військовослужбовців, є поранені", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що "під час нападу бойовики скористалися сильним туманом".
"У результаті рішучих дій особового складу проникнення бандитської групи всередину містечка не відбулося. Наразі район зіткнення блокований", - додали у Росгвардії.
Зазначається, що на місці події працюють оперативно-слідча група і вибухотехніки ФСБ, ситуація уточнюється.
Відомство додає, що для з'ясування всіх обставин події в Чечню вирушила оперативна група центрального апарату військ Росгвардії.
Нагадаємо, у січні в Чечні застрелили двох російських нацгвардійців.