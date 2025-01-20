Парад шести планет 21 января: где и как наблюдать

Небо 21 января 2025 года подарит редкое астрономическое явление - шесть планет Солнечной системы выстроятся в одну большую линию. На ночном небе одновременно появятся Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

Об этом сообщает ScienceAlert, передает УНН.

Меркурий на этот раз не присоединится к параду, но это не уменьшает уникальность явления.

Эта небесная линия станет своего рода "прологом" к еще более редкому небесному явлению, которое произойдет 28 февраля - параду семи планет. Но и 21 января - прекрасная возможность для любителей астрономии и случайных наблюдателей полюбоваться уникальным зрелищем.

Планеты образуют небесную линию благодаря тому, что они вращаются вокруг Солнца в пределах одной плоскости, которая называется эклиптикой. Но их орбиты не являются абсолютно равными.

Подобные явления происходят довольно редко, и их масштаб зависит от количества планет, которые одновременно находятся с одной стороны Солнца.

Наблюдать выравнивание шести планет будет интересно, но не все они одинаково яркие. Венеру и Юпитер, например, можно увидеть невооруженным глазом, а Уран и Нептун требуют бинокля или телескопа для лучшего обзора.

Видимость также будет зависеть от географического расположения наблюдателя, времени восхода и захода каждой планеты, а также погоды. Сразу после захода Солнца наиболее заметными станут Венера, Юпитер и Сатурн. Уран и Нептун требуют дополнительных усилий для наблюдения из-за их удаленности и слабого свечения.

Чтобы не пропустить это явление, можно воспользоваться современными инструментами для ориентации на небе.

Например, веб-сервисы вроде Time and Date или Stellarium помогают определить точное время появления планет на горизонте. Для пользователей смартфонов доступны приложения, такие как Sky Tonight, которые с помощью GPS показывают расположение небесных объектов в реальном времени.

Такие выравнивания планет происходят нечасто.

Главное - найти темное место подальше от городского освещения, взять с собой оптическое оборудование и надеяться на ясное небо, ведь именно оно является важнейшим условием для успешного наблюдения.

Добавим

Выравнивание планет - это явление, когда несколько планет Солнечной системы кажутся расположенными на небе вдоль одной условной линии. На самом деле они не выстраиваются в одну прямую линию в пространстве, но с точки зрения наблюдателя на Земле кажется, что они выстроились в определенном порядке. Это происходит потому, что все планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, которая называется эклиптикой. Из-за того, что их орбиты находятся на похожем уровне, мы видим их как "цепочку" ярких точек на небе.

Количество планет, которые одновременно выравниваются, может быть разным. Например, выравнивание трех или четырех планет происходит чаще, тогда как явления с пятью, шестью или даже семью планетами случаются значительно реже. Планеты, такие как Венера или Юпитер, можно увидеть невооруженным глазом, а вот Уран или Нептун требуют телескопа из-за их слабого свечения.

Такое явление выглядит красиво и захватывает своим масштабом. Оно становится возможным благодаря гармоничному движению планет в Солнечной системе, и хотя это оптический эффект, он остается уникальным и зрелищным для наблюдения с Земли.

Напомним

28 февраля 2025 года произойдет редкий парад семи планет, который повторится только в 2492 году.