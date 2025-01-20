Парад шести планет 21 января: где и как наблюдать

ukenru
Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
15:22 • 4325 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
14:52 • 30427 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
12:24 • 106688 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 102965 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 114546 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 148484 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116296 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
20 января, 06:00 • 110988 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 113392 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 112350 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 152701 просмотра
Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

20 января, 07:03 • 47396 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 138733 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 128863 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 112611 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

14:52 • 30361 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

12:24 • 106681 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 138733 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 148480 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 152701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 112611 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 128863 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 123814 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 128893 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 129423 просмотра
Актуальное
Парад шести планет 21 января: где и как наблюдать

Парад шести планет 21 января: где и как наблюдать

Киев  •  УНН

 • 2106 просмотра

Read in English

21 января 2025 года Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в одну линию на ночном небе. Это станет прологом к еще более редкому параду семи планет, который произойдет 28 февраля.

Небо 21 января 2025 года подарит редкое астрономическое явление - шесть планет Солнечной системы выстроятся в одну большую линию. На ночном небе одновременно появятся Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

Об этом сообщает ScienceAlert, передает УНН.

Меркурий на этот раз не присоединится к параду, но это не уменьшает уникальность явления.

Эта небесная линия станет своего рода "прологом" к еще более редкому небесному явлению, которое произойдет 28 февраля - параду семи планет. Но и 21 января - прекрасная возможность для любителей астрономии и случайных наблюдателей полюбоваться уникальным зрелищем.

Image

Планеты образуют небесную линию благодаря тому, что они вращаются вокруг Солнца в пределах одной плоскости, которая называется эклиптикой. Но их орбиты не являются абсолютно равными.

Подобные явления происходят довольно редко, и их масштаб зависит от количества планет, которые одновременно находятся с одной стороны Солнца.

Наблюдать выравнивание шести планет будет интересно, но не все они одинаково яркие. Венеру и Юпитер, например, можно увидеть невооруженным глазом, а Уран и Нептун требуют бинокля или телескопа для лучшего обзора.

Видимость также будет зависеть от географического расположения наблюдателя, времени восхода и захода каждой планеты, а также погоды. Сразу после захода Солнца наиболее заметными станут Венера, Юпитер и Сатурн. Уран и Нептун требуют дополнительных усилий для наблюдения из-за их удаленности и слабого свечения.

Чтобы не пропустить это явление, можно воспользоваться современными инструментами для ориентации на небе.

Например, веб-сервисы вроде Time and Date или Stellarium помогают определить точное время появления планет на горизонте. Для пользователей смартфонов доступны приложения, такие как Sky Tonight, которые с помощью GPS показывают расположение небесных объектов в реальном времени.

Такие выравнивания планет происходят нечасто.

Главное - найти темное место подальше от городского освещения, взять с собой оптическое оборудование и надеяться на ясное небо, ведь именно оно является важнейшим условием для успешного наблюдения.

Image

Добавим

Выравнивание планет - это явление, когда несколько планет Солнечной системы кажутся расположенными на небе вдоль одной условной линии. На самом деле они не выстраиваются в одну прямую линию в пространстве, но с точки зрения наблюдателя на Земле кажется, что они выстроились в определенном порядке. Это происходит потому, что все планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, которая называется эклиптикой. Из-за того, что их орбиты находятся на похожем уровне, мы видим их как "цепочку" ярких точек на небе.

Количество планет, которые одновременно выравниваются, может быть разным. Например, выравнивание трех или четырех планет происходит чаще, тогда как явления с пятью, шестью или даже семью планетами случаются значительно реже. Планеты, такие как Венера или Юпитер, можно увидеть невооруженным глазом, а вот Уран или Нептун требуют телескопа из-за их слабого свечения.

Такое явление выглядит красиво и захватывает своим масштабом. Оно становится возможным благодаря гармоничному движению планет в Солнечной системе, и хотя это оптический эффект, он остается уникальным и зрелищным для наблюдения с Земли.

Напомним

28 февраля 2025 года произойдет редкий парад семи планет, который повторится только в 2492 году.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоТехнологии
zemlyaЗемля
marsМарс

Обратиться по вопросам размещения рекламы