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Парад шести планет 21 січня: де і як спостерігати

Парад шести планет 21 січня: де і як спостерігати

Київ • УНН

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21 січня 2025 року Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн вирівняються в одній лінії на нічному небі. Це стане прологом до ще рідкіснішого параду семи планет, який відбудеться 28 лютого.

Небо 21 січня 2025 року подарує рідкісне астрономічне явище — шість планет Сонячної системи вирівняються в одній великій лінії. На нічному небі одночасно з’являться Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн.

Про це повідомляє ScienceAlert, передає УНН

Меркурій цього разу не приєднається до параду, однак це не зменшує унікальності явища.

Ця небесна лінія стане своєрідним "прологом" до ще більш рідкісного небесного явища, яке відбудеться 28 лютого - параду семи планет. Проте і 21 січня – чудова нагода для любителів астрономії та випадкових спостерігачів помилуватися унікальним видовищем.

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Планети утворять небесний ряд завдяки тому, що вони обертаються навколо Сонця в межах однієї площини, яка називається екліптикою. Але їхні орбіти не є абсолютно рівними.

Подібні явища трапляються досить рідко, і їхній масштаб залежить від кількості планет, які одночасно знаходяться з одного боку Сонця.

Саме вирівнювання шести планет спостерігати буде цікаво, але не всі вони однаково яскраві. Венеру та Юпітер, наприклад, можна побачити неозброєним оком, а Уран і Нептун потребують бінокля або телескопа для кращого огляду.

Видимість також залежатиме від географічного розташування спостерігача, часу сходу і заходу кожної планети, а також погоди. Одразу після заходу Сонця найпомітнішими стануть Венера, Юпітер і Сатурн. Уран і Нептун вимагають додаткових зусиль для спостереження через їхню віддаленість та слабке світіння.

Щоб не пропустити цього явища, можна скористатися сучасними інструментами для орієнтації на небі.

Наприклад, веб-сервіси на зразок Time and Date  або Stellarium допомагають визначити точний час появи планет на горизонті. Для користувачів смартфонів доступні додатки, як-от Sky Tonight, які за допомогою GPS показують розташування небесних об’єктів у реальному часі.

Такі вирівнювання планет трапляються не часто.

Головне – знайти темне місце подалі від міського освітлення, взяти з собою оптичне обладнання та сподіватися на ясне небо, адже саме воно є найважливішою умовою для успішного спостереження.

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Додамо

Вирівнювання планет – це явище, коли кілька планет Сонячної системи здаються розташованими на небі вздовж однієї умовної лінії. Насправді вони не шикуються в одну пряму лінію у просторі, але з точки зору спостерігача на Землі здається, ніби вони вишикувалися в певному порядку. Це відбувається тому, що всі планети обертаються навколо Сонця на одній площині, яка називається екліптикою. Через те, що їх орбіти перебувають на схожому рівні, ми бачимо їх як "ланцюжок" світлих точок на небі.

Кількість планет, які одночасно вирівнюються, може бути різною. Наприклад, вирівнювання трьох або чотирьох планет відбувається частіше, тоді як явища з п’ятьма, шістьма чи навіть сімома планетами трапляються значно рідше. Планети, такі як Венера чи Юпітер, можна побачити неозброєним оком, а ось Уран або Нептун вимагають телескопа через їх слабке світіння.

Таке явище виглядає красиво і захоплює своєю масштабністю. Воно стає можливим завдяки гармонійному руху планет у Сонячній системі, і хоча це оптичний ефект, він залишається унікальним і видовищним для спостереження із Землі.

Нагадаємо

28 лютого 2025 року відбудеться рідкісний парад семи планет, який повториться лише у 2492 році. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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