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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шесть оппозиционных партий Южной Кореи подали законопроект об импичменте президента

Шесть оппозиционных партий Южной Кореи подали законопроект об импичменте президента

Киев  •  УНН

 • 3551 просмотра

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Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Йоля из-за введения военного положения. Голосование за импичмент запланировано на 6-7 декабря, для одобрения требуется две трети голосов Национальной ассамблеи.

В Южной Корее шесть оппозиционных партий сегодня, 4 декабря, подали в Национальное собрание законопроект об импичменте президенту Юн Сок Йолю, который накануне вводил  военное положение в стране, пишет Yonhap, передает УНН

Детали

По данным Yonhap, законопроект об импичменте планируют представить на пленарном заседании Национального собрания 5 декабря, а затем проголосовать за него 6-7 декабря. 

В документе поводом для импичмента называют то, что"президент Юн объявил военное положение, нарушив Конституцию и законы, нарушив принципы народного суверенитета и разделения властей".

Предложение об импичменте должно быть поставлено на голосование в течение 24 часов и 72 часов после того, как о нем будет сообщено на пленарном заседании. импичмент Президенту должен быть предложен большинством членов Национальной ассамблеи и одобрен более чем двумя третями членов Национальной ассамблеи, пишет  Yonhap.

Как сообщается, если законопроект об импичменте будет отклонен из-за недостаточного количества голосов, оппозиционная партия планирует провести внеочередную сессию  Национального собрания  после завершения очередной сессии 10-го числа и снова предложить законопроект об импичменте.

Дополнение

У вівторок каліцтві Юн оголосив" надзвичайний "військовий стан, звинувативши опозицію країни в" паралізації "уряду" антидержавними " діями. Після цього у Сеул відбулися сутички між громадянами і військовими, які заблокували будівлю парламенту.

 Пізніше стало відомо,що Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування військового стану, введеного президентом Юн сік Йолем. 

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о приостановлении действия военного положения (ВС), объявленного 3 декабря. 

Причины политического кризиса в Южной Корее

По данным ВВС, на парламентских выборах, состоявшихся в Южной Корее весной этого года, 192 из 300 мест в Национальной ассамблее получила Демократическая партия.

В результате сокрушительного поражения, которое партия президента "Сила народа" получила на выборах, в отставку ушли лидер этой партии Хан Дон Хун и премьер-министр страны Хан Док Су подал в отставку.

СМИ писали, что голосование на выборах весной можно было рассматривать как промежуточный референдум по доверию президенту Юн Сок Елю, которому остается еще три года пребывания у власти.

Корреспондент ВВС в Сеуле Джейк Квон напоминает, что после проигранных его партией парламентских выборов президент не смог принять нужные ему законы, зато ему пришлось отчаянно накладывать вето на любые законы, которые принимает оппозиция.

На этой неделе Демократическая партия сократила предложенный правительством и партией президента бюджет, однако на него Юн Сок Йоль наложить вето не может.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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seulСеул
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея