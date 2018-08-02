Шебек будет использован в информационной войне против ФФУ - Орлецкий

Орлецкий объяснил, что ФФУ отказалась от услуг Шебека в качестве делегата из-за его некомпетентности.

"Решение о том, чтобы не включать Шебека в список делегатов ФФУ на сезон 2018/2019, принимала наша аттестационная комиссия в составе семи человек. Я лично общался с Сергеем во время экзамена. И скажу откровенно, во многих вопросах он просто плавал, то есть был некомпетентным. Именно поэтому и было принято решение отказаться от его услуг в качестве делегата ФФУ", - сказал зампредседателя комиссии по аттестации делегатов ФФУ.

На сегодня Шебек не работает ни в одной футбольной структуре, добавил Орлецкий. То есть к футболу Шебек имеет отношение только как бывший арбитр, подчеркнул он.

"С чем связано нынешнее поведение Шебека? Все мы видим, какая грязная информационная война ведется против ФФУ. Судя по всему, теперь в ней будут использовать еще и Сергея Шебека и его громкие заявления, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел", – сказал Орлецкий.

Напомним, ранее Шебек написал заявление с просьбой уволить его с должности делегата ФФУ. Однако, как пояснили в федерации, экс-арбитр такое положение на момент подачи своего заявление уже более месяца не занимал.

В ФФУ также рассказали о профнепригодности Шебека, по причине которой он был отстранен от судейства.