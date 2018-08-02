Шебек буде використаний в інформаційній війні проти ФФУ - Орлецький

ukru
Ексклюзив
17:08 • 20337 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 44399 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 58475 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 77070 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 70232 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 107025 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 150965 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187813 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 277330 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166864 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8 м/с
82 %
751 мм
Популярнi новини
В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

25 березня, 08:07 • 47443 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 117609 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 102112 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 87878 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 79155 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 76993 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 145839 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 277306 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 209626 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 237637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 12879 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 29634 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 31088 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 34252 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 60745 перегляди
Актуальне
Шебек буде використаний в інформаційній війні проти ФФУ - Орлецький

Шебек буде використаний в інформаційній війні проти ФФУ - Орлецький

Київ • УНН

 • 9025 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Звинувачення екс-арбітра Сергія Шебека на адресу керівництва Федерації футболу України не підкріплені жодними доказами. Про це заявив заступник голови комісії з атестації делегатів ФФУ та офіцерів безпеки ФФУ Василь Орлецький, коментуючи скандал, який розгорівся навколо звільнення Шебека, передає УНН.

Орлецький пояснив, що ФФУ відмовилася від послуг Шебека як делегата через його некомпетентність.

"Рішення про те, щоб не включати Шебека до списку делегатів ФФУ на сезон 2018/2019, ухвалювала наша атестаційна комісія у складі семи осіб. Я особисто спілкувався з Сергієм під час іспиту. І скажу відверто, у багатьох питаннях він просто плавав, тобто був некомпетентним. Саме тому і було прийнято рішення відмовитися від його послуг як делегата ФФУ", - сказав заступник голови комісії з атестації делегатів ФФУ.

На сьогодні Шебек не працює у жодній футбольній структурі, додав Орлецький. Тобто до футболу Шебек має стосунок лише як колишній арбітр, підкреслив він.

"З чим пов'язана нинішня поведінка Шебека? Усі ми бачимо, яка брудна інформаційна війна ведеться проти ФФУ. Судячи з усього, тепер у ній будуть використовувати ще і Сергія Шебека і його гучні заяви, які не мають нічого спільного з реальним станом справ", - сказав Орлецький.

Нагадаємо, раніше Шебек написав заяву з проханням звільнити його з посади делегата ФФУ. Однак, як пояснили у федерації, екс-арбітр такі функції на момент подачі своєї заяви вже більше місяця не мав.

У ФФУ також розповіли про профнепридатність Шебека, через яку він був відсторонений від суддівства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65