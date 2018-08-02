Шебек буде використаний в інформаційній війні проти ФФУ - Орлецький

Орлецький пояснив, що ФФУ відмовилася від послуг Шебека як делегата через його некомпетентність.

"Рішення про те, щоб не включати Шебека до списку делегатів ФФУ на сезон 2018/2019, ухвалювала наша атестаційна комісія у складі семи осіб. Я особисто спілкувався з Сергієм під час іспиту. І скажу відверто, у багатьох питаннях він просто плавав, тобто був некомпетентним. Саме тому і було прийнято рішення відмовитися від його послуг як делегата ФФУ", - сказав заступник голови комісії з атестації делегатів ФФУ.

На сьогодні Шебек не працює у жодній футбольній структурі, додав Орлецький. Тобто до футболу Шебек має стосунок лише як колишній арбітр, підкреслив він.

"З чим пов'язана нинішня поведінка Шебека? Усі ми бачимо, яка брудна інформаційна війна ведеться проти ФФУ. Судячи з усього, тепер у ній будуть використовувати ще і Сергія Шебека і його гучні заяви, які не мають нічого спільного з реальним станом справ", - сказав Орлецький.

Нагадаємо, раніше Шебек написав заяву з проханням звільнити його з посади делегата ФФУ. Однак, як пояснили у федерації, екс-арбітр такі функції на момент подачі своєї заяви вже більше місяця не мав.

У ФФУ також розповіли про профнепридатність Шебека, через яку він був відсторонений від суддівства.