Шаурмой в Киеве отравились уже 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. По состоянию на 17:00, 1 августа, в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей. Об этом со ссылкой на лабораторные данные сообщает столичное управление Держпродспоживслужбы, передает УНН.
Так, 33 случая (из них 3 случая среди детей) зарегистрировано, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе в виде автоприцепа "Купава", который расположен при выходе из станции метро "Дарница" в направлении торгового центра "Детский мир".
Кроме того, 26 случаев (из них 2 случая среди детей, 1 случай у жителя Киевской области) зарегистрировано, связанных с употреблением 29.07-30.07.2018 шаурмы, сосисок в лаваше с майонезом, приобретенных в МАФе у кафе "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе г.. Киев.
Также, 11 случаев (из них 5 случаев среди детей) зарегистрировано, связанных с употреблением 30.07.2018 шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS, расположенного по адресу: г. Киев, проспект Оболонский, 20-А. 2 лица не госпитализированы.
Еще один случай зарегистрирован возле станции метро Лесная в беременной женщины.
Всего с 70 пострадавших 10 не госпитализирован. Предварительный диагноз сальмонеллез. Также известно о 4 случаях отравления в Киевской области. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Как сообщал УНН ранее, количество случаев, когда люди после употребления шаурмы в Киеве заболели острой кишечной инфекцией , достигло 61.