Шаурмою у Києві отруїлися вже 70 людей

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Станом на 17:00, 1 серпня, у місті Києві зареєстровано 70 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 10 випадків серед дітей. Про це з посиланням на лабораторні дані повідомляє столичне управління Держпродспоживслужби, передає УНН.

Так, 33 випадків (з них 3 випадки серед дітей) зареєстровано, пов’язаних з вживанням шаурми, придбаної в МАФі у вигляді автопричепу “Купава”, який розташовано при виході зі станції метро “Дарниця” в напрямку торгівельного центру “Дитячий світ”.

Крім того, 26 випадків (з них 2 випадки серед дітей, 1 випадок у мешканця Київської області) зареєстровано, пов’язаних із вживанням 29.07-30.07.2018 шаурми, сосисок в лаваші з майонезом, придбаних в МАФі біля кафе “Річковий Порт” на Поштовій площі у Подільскому районі м. Києва.

Також, 11 випадків (з них 5 випадків серед дітей) зареєстровано, пов’язаних із вживанням 30.07.2018 шаурми, придбаної в МАФі біля супермаркету VARUS, розташованого за адресою: м.Київ, проспект Оболонський, 20-А. 2 особи не госпіталізовані.

Ще один випадок зареєстровано поблизу станції метро Лісова у вагітної жінки.

Всього із 70 постраждалих 10 не госпіталізовано. Попередній діагноз сальмонельоз. Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області. Епідеміологічне розслідування триває.

Як повідомляв УНН раніше, кількість випадків, коли люди після вживання шаурми у Києві захворіли на гостру кишкову інфекцію, сягнула 61.

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