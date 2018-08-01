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Шаурмою у Києві отруїлася вже 61 людина

Шаурмою у Києві отруїлася вже 61 людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Кількість випадків, коли люди після вживання шаурми у Києві захворіли на гостру кишкову інфекцію, сягнула 61. При чому люди отруїлися шаурмою у чотирьох різних місцях, наразі ці пункти продажу фаст-фуду зачинено. Про це з посиланням на лабораторні дані повідомляє столичне управління Держпродспоживслужби, передає УНН.

"За офіційними даними ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", кількість захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням шаурми, становить 61 випадок", - повідомили у відомстві, уточнивши, що дані наведені станом на 13:00 1 серпня.

Зокрема, 23 випадки інфекційних захворювань пов'язані із вживанням шаурми, придбаної в МАФі (автопричеп "Купава") поблизу станції метро "Дарниця".

Інші 25 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію пов'язані із вживанням 29-30 липня шаурми, придбаної в МАФі біля кафе "Річковий порт" у районі Поштової площі.

Ще 11 випадків гострої кишкової інфекції пов'язані із вживанням 30 липня шаурми, придбаної в МАФі біля супермаркету VARUS на Оболонському проспекті.

Також один випадок зареєстований через вживання такого фаст-фуду біля станції метро "Лісова".

"Спеціалістами в період з 31 липня по 1 серпня було здійснено виїзд на вищезазначені точки продажу шаурми, на даний момент всі МАФи зачинені", - повідомили у відомстві.

"Головним управлінням направлено листи на адреси районних управлінь Національної поліції в місті Києві для вжиття відповідних заходів реагування, внаслідок вчинення протиправних діянь, які містять ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України", - додали в управлінні Держпродспоживслужбі.

Напередодні у Києві госпіталізували до лікарень понад 30 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми.

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