Шаурмой в Киеве отравился уже 61 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Количество случаев, когда люди после употребления шаурмы в Киеве заболели острой кишечной инфекцией, достигло 61. Причем люди отравились шаурмой в четырех разных местах, на данный момент эти пункты продажи фаст-фуда закрыты. Об этом со ссылкой на лабораторные данные сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы, передает УНН.
"По официальным данным ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", количество заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 61 случай", - сообщили в ведомстве, уточнив, что данные приведены по состоянию на 13:00 1 августа.
В частности, 23 случая инфекционных заболеваний связаны с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе (автоприцеп "Купава") возле станции метро "Дарница".
Другие 25 случаев заболевания острой кишечной инфекцией связаны с употреблением 29-30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе у кафе "Речной порт" в районе Почтовой площади.
Еще 11 случаев острой кишечной инфекции связаны с употреблением 30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте.
Также один случай зарегистрирован из-за употребления такого фаст-фуда возле станции метро "Лесная".
"Специалистами в период с 31 июля по 1 августа был осуществлен выезд на вышеуказанные точки продажи шаурмы, на данный момент все МАФы закрыты", - сообщили в ведомстве.
"Главным управлением направлены письма на адрес районных управлений Национальной полиции в городе Киеве для принятия соответствующих мер реагирования, в результате совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины", - добавили в управлении Госпродпотребслужбы.
Накануне в Киеве госпитализировали в больницы более 30 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы.