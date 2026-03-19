Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Шантажировал девочек 8-10 лет и создал сеть детской порнографии – на Буковине разоблачили мужчину

Киев • УНН

 • 810 просмотра

48-летний житель Днестровского района шантажировал пятерых девочек в возрасте 8-10 лет для получения интимных фото. Подозреваемый находится под стражей.

Шантажировал девочек 8-10 лет и создал сеть детской порнографии – на Буковине разоблачили мужчину

На Буковине разоблачен мужчина, который заставлял малолетних детей создавать порнографию. Речь идет о пяти девочках в возрасте 8-10 лет из Черновицкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой областей, а также об одном ребенке, который находился за границей. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, мужчине сообщили о подозрении, он под стражей, передает УНН.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, разоблачен 48-летний житель Днестровского района Черновицкой области, который через интернет привлекал детей к созданию порнографии.

По данным следствия, в течение 2024-2025 годов мужчина фактически выстроил собственную "сеть" для поиска и сексуальной эксплуатации девочек.

Для этого он создал в мессенджере несколько аккаунтов, знакомился с девочками и вел переписку, выдавая себя за сверстника. Наладив контакт, подозреваемый менял манеру общения: от обыденных разговоров – до сообщений сексуального характера. В дальнейшем побуждал детей создавать и присылать ему интимные фото и видео. Если ребенок не решался - применял психологическое давление и шантаж

- говорится в сообщении.

По данным прокуроров, речь идет о пяти девочках в возрасте 8-10 лет из Черновицкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой областей, а также об одном ребенке, который находился за границей.

Во время обыска изъяты мобильные телефоны, сим-карты, флеш-накопители и компьютерная техника, на которых хранились фото- и видеофайлы, относящиеся к детской порнографии.

Мужчине сообщено о подозрении в развращении малолетних детей, изготовлении детской порнографии, вербовке детей с целью эксплуатации, а также получении и хранении детской порнографии. Подозреваемый находится под стражей.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП