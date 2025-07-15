Распространение детского порно и наркотических веществ: в Украине прекратили работу ряда онлайн-платформ

В Украине прекратили работу ряда интернет-ресурсов, которые использовались для хранения и распространения детской порнографии, наркотических веществ и отмывания средств, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в ходе международного расследования совместно с правоохранителями из США и Франции установлено, что гражданин Франции организовал деятельность интернет-провайдера в Украине.

С 2022 года на серверах компании размещались интернет-ресурсы, используемые для продажи наркотиков, обмена похищенными данными, оборота вредоносного программного обеспечения, а также распространения детской порнографии. По оценкам иностранных правоохранителей, около 70% детской порнографии в украинском сегменте интернета находилась на указанном оборудовании.

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Также на серверном оборудовании провайдера размещался один из известных нелегальных онлайн-рынков с десятками тысяч пользователей. Платформа позволяла пользователям даркнета организовывать масштабные мошеннические схемы, осуществлять атаки на банковские системы, легализовывать преступные доходы, а также заказывать взломы компьютеров и смартфонов пользователей - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта и деятельности дата-центра в Киеве. Изъят комплекс серверного оборудования, компьютерная техника, жесткие диски и документация.

Сейчас продолжаются дальнейшие процессуальные действия и анализ изъятого оборудования, резюмировали в Офисе Генпрокурора.

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