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В Украине на 20% выросло количество уголовных дел за порнографию

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине открыто 2368 уголовных производств, связанных с порнографией, что на 20% больше, чем в прошлом году. Рост происходит на фоне дискуссий о декриминализации производства взрослого контента.

В Украине на 20% выросло количество уголовных дел за порнографию

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине открыто 2 368 уголовных производств, связанных с порнографией. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Всего за полгода 2025 года было открыто 2 368 уголовных производств, связанных с порнографией. Около 60% всех дел в этом году (1 411 производств) открыто по статье 301 Уголовного кодекса Украины (УКУ), касающейся "взрослого" контента. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В то же время, 957 дел касаются детской порнографии, их количество незначительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Ежемесячно открывается около 235 новых дел по контенту 18+. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 137 дел в месяц, а в 2023 – всего 75. Больше всего производств в этом году было открыто в марте (375) и январе (355), что является рекордными показателями за все годы наблюдений.

Сейчас 96% дел по ст. 301 УКУ уже имеют подозреваемых, а 80% переданы в суд. По статье 301-1 УКУ подозрение вручено в 89% дел, и 85% из них находятся на рассмотрении в суде. В целом, высокий процент дел, поступающих в суд – в среднем 85% за последние три года.

Рост количества дел происходит на фоне дискуссий о декриминализации производства контента для взрослых. В июне 2025 года Светлана Дворникова, автор контента для взрослых на платформе OnlyFans, опубликовала петицию на сайте Офиса Президента Украины с просьбой декриминализировать производство такого контента. Модель отметила, что против нее открыто уголовное дело по статье 301 УКУ, хотя за 5 лет своей деятельности она уплатила более 40 млн грн налогов.

Дополнение

Светлана Дворникова призвала президента Владимира Зеленского публично поддержать законопроект № 12191 и способствовать его скорейшему внесению на рассмотрение Верховной Рады. Этот законопроект предлагает изменения в статью 301 Уголовного кодекса, по которой преследуют авторов контента для взрослых на OnlyFans и других платформах. В декабре 2024 года его поддержал Правоохранительный комитет Верховной Рады.

Петиция набрала необходимое количество подписей менее чем за две недели. 8 июля 2025 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию и направил предложения в Верховную Раду.

Напомним

Украинские модели OnlyFans заработали 111 млн долл. в 2020-2022 годах. ГНС получила данные о 5435 украинцах, которые получали доходы от платформы.

Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)03.07.25, 15:24 • 207284 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
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