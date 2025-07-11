В Україні зросла кількість кримінальних справ за порнографію на 20%

За перші шість місяців 2025 року в Україні відкрили 2 368 кримінальних проваджень, пов’язаних із порнографією. Це у 1,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Загалом за півроку 2025 року було відкрито 2 368 кримінальних проваджень, пов'язаних із порнографією. Близько 60% усіх справ цьогоріч (1 411 проваджень) відкрито за статтею 301 Кримінального кодексу України (ККУ), що стосується "дорослого" контенту. Це у 1,5 раза більше, ніж торік. Водночас, 957 справ стосуються дитячої порнографії, їх кількість незначно зменшилася порівняно з минулим роком.

Щомісяця відкривається близько 235 нових справ щодо контенту 18+. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 137 справ на місяць, а у 2023 – лише 75. Найбільше проваджень цьогоріч було відкрито у березні (375) та січні (355), що є рекордними показниками за всі роки спостережень.

Наразі 96% справ за ст. 301 ККУ вже мають підозрюваних, а 80% передані до суду. За статтею 301-1 ККУ підозру вручено у 89% справ, і 85% з них перебувають на розгляді в суді. Загалом, високий відсоток справ, що надходять до суду – в середньому 85% за останні три роки.

Зростання кількості справ відбувається на тлі дискусій щодо декриміналізації виробництва контенту для дорослих. У червні 2025 року Світлана Дворнікова, авторка контенту для дорослих на платформі OnlyFans, опублікувала петицію на сайті Офісу Президента України з проханням декриміналізувати виробництво такого контенту. Модель зазначила, що проти неї відкрито кримінальну справу за статтею 301 ККУ, хоча за 5 років своєї діяльності вона сплатила понад 40 млн грн податків.

Доповнення

Світлана Дворнікова закликала президента Володимира Зеленського публічно підтримати законопроєкт № 12191 та сприяти його якнайшвидшому внесенню на розгляд Верховної Ради. Цей законопроєкт пропонує зміни до статті 301 Кримінального кодексу, за якою переслідують авторів контенту для дорослих на OnlyFans та інших платформах. У грудні 2024 року його підтримав Правоохоронний комітет Верховної Ради.

Петиція набрала необхідну кількість підписів менш ніж за два тижні. 8 липня 2025 року президент Володимир Зеленський відповів на петицію та направив пропозиції до Верховної Ради.

Нагадаємо

Українські моделі OnlyFans заробили 111 млн дол. у 2020-2022 роках. ДПС отримала дані про 5435 українців, які отримували доходи від платформи.

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