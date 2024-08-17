В Днепре разоблачена группа, продававшая детскую порнографию за границу

В Днепре украинские правоохранители в сотрудничестве с подразделениями министерства национальной безопасности США разоблачили женщину, которая вместе с 18-летним сыном и знакомым организовали сбыт порнографии с участием другого 12-летнего сына женщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Сообщается, что во взаимодействии с подразделениями министерства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки разоблачены и сообщено о подозрении трем участникам группы в распространении и сбыте детской порнографии (ч. 4 ст. 301-1 УК Украины).

Жительница Днепра, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности, вместе с 18-летним сыном и знакомым организовали сбыт порнографии с участием другого 12-летнего сына женщины. Они создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где подыскивали потенциальных клиентов среди иностранцев.

После уплаты ими средств подозреваемые через мессенджер распространяли фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Только за последние два месяца на детской порнографии они заработали около 200 тыс грн. Полученные от «бизнеса» средства распределяли между собой.

В ходе обысков по местам жительства правоохранители изъяли фото и видеоматериалы.

Подозреваемые задержаны. Сейчас им избраны меры пресечения.

Пострадавший ребенок изъят из опасной среды для реабилитации, добавили в Офисе Генпрокурора.

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