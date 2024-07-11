В Черкасской области молодую пару подозревают в распространении порнографических видео - женщине с мужчиной грозит до семи лет заключения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.

Детали

По версии обвинения, парень и девушка зарегистрировавшись под псевдонимом на одном из вебсайтов, "пренебрегая нормами морали и приличия, неоднократно воспроизводили половые сношения, транслируя их с помощью веб-камеры пользователям указанного сайта".

Несмотря на то, что злоумышленники несколько раз меняли место своего временного проживания, их циничная противозаконная деятельность разоблачена правоохранителями. Досудебное расследование осуществляет Уманский РУП ГУНП в Черкасской области - резюмировали в прокуратуре.

В случае доказательства виновности обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под процессуальным руководством прокуроров Уманской окружной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении молодой пары по факту изготовления и распространения видеопродукции порнографического характера, совершенные по предварительному сговору группой лиц, совершенные повторно (ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины) - говорится в заявлении правоохранителей.

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