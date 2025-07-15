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Поширення дитячого порно та наркотичних речовин: в Україні припинили роботу низки онлайн-платформ

Київ • УНН

 • 3728 перегляди

В Україні припинено роботу інтернет-ресурсів, що використовувалися для розповсюдження дитячої порнографії, наркотиків та відмивання коштів. Це стало результатом міжнародного розслідування за участю правоохоронців США та Франції.

Поширення дитячого порно та наркотичних речовин: в Україні припинили роботу низки онлайн-платформ

В Україні припинили роботу низки інтернет-ресурсів, які використовувалися для зберігання та розповсюдження дитячої порнографії, наркотичних речовин та відмиванням коштів, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, у ході міжнародного розслідування спільно з правоохоронцями з США та Франції встановлено, що громадянин Франції організував діяльність інтернет-провайдера в Україні. 

З 2022 року на серверах компанії розміщувалися інтернет-ресурси, що використовувалися для продажу наркотиків, обміну викраденими даними, обігу шкідливого програмного забезпечення, а також поширення дитячої порнографії. За оцінками іноземних правоохоронців, близько 70% дитячої порнографії в українському сегменті інтернету знаходилась на вказаному обладнанні.

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Також на серверному обладнанні провайдера розміщувався один із відомих нелегальних онлайн-ринків з десятками тисяч користувачів. Платформа дозволяла користувачам даркнету організовувати масштабні шахрайські схеми, здійснювати атаки на банківські системи, легалізовувати злочинні прибутки, а також замовляти злами комп’ютерів та смартфонів користувачів 

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта та діяльності дата-центру в Києві. Вилучено комплекс серверного обладнання, комп’ютерну техніку, жорсткі диски та документацію.

Наразі тривають подальші процесуальні дії та аналіз вилученого обладнання, резюмували в Офіс Генпрокурора.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
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