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"Шальке" арендовал из "Ювентуса" конкурента Коноплянке

Киев • УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Гельзенкирхенский “Шальке” до конца сезона арендовал из туринского “Ювентуса” футболиста сборной Хорватии Марко Пьяца, сообщает УНН со ссылкой на сайт “кобальтовых”.

"Шальке" арендовал из "Ювентуса" конкурента Коноплянке

Футболист сборной Хорватии успешно прошел медицинское обследование в Бенидорме, где “Шальке” проводит тренировочный сбор. Соглашение с итальянским клубом исключает право выкупа.

“Мы рады, что Марк принял решение перейти к нам. В нем были заинтересованы многие клубы. Он придаст качества нашей команде. Марк — универсальный футболист. Он может сыграть как на правом, так и на левом фланге, также в центре полузащиты или на позиции атакующего полузащитника. Он крепок физически и обладает хорошей скоростью ”, - сказал наставник немцев Доменико Тедеско.

Отметим, что Пьяца перешел в “Ювентус” летом 2016 из загребского “Динамо”. В составе “Динамо” полузащитник сыграл 92 матча, забив 28 мячей. В своем первом же сезоне он стал обладателем дубля. В составе сборной Хорватии футболист принял участие в чемпионате Европы-2016. На его счету 13 матчей (1 гол).

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Заметим, что 22-летний Пьяца в марте 2017 года в матче против сборной Эстонии получил разрыв крестообразной связки. В течение последних месяцев он принял участие в нескольких официальных матчах в составе “Ювентуса”. Большую часть игровой практики в это время он получил в составе дубля. До травмы он принял участие в 19 матчах за “старую синьору” (1 гол).

Добавим, что украинец Евгений Коноплянка выступает на аналогичных позициях новичка из Хорватии.

Напомним, экс-форвард “Шахтера” Эдуардо стал игроком польской “Легии”.

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