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"Шальке" орендував з "Ювентуса" конкурента Коноплянці

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Гельзенкірхенський “Шальке” до кінця сезону орендував з туринського “Ювентуса” футболіста збірної Хорватії Марко П’яца, повідомляє УНН з посиланням на сайт “кобальтових”.

"Шальке" орендував з "Ювентуса" конкурента Коноплянці

Футболіст збірної Хорватії успішно пройшов медичне обстеження в Бенідормі, де “Шальке” проводить тренувальний збір. Угода з італійським клубом виключає право викупу.

“Ми раді, що Марко прийняв рішення перейти до нас. У ньому були зацікавлені багато клубів. Він додасть якості нашій команді. Марко — універсальний футболіст. Він може зіграти як на правому, так і на лівому фланзі, також в центрі півзахисту або на позиції атакуючого півзахисника. Він міцний фізично і володіє хорошою швидкістю”, — сказав наставник німців Доменіко Тедеско.

Відзначимо, що П’яца перейшов в “Ювентус” влітку 2016 року із загребського “Динамо”. У складі “Динамо” півзахисник відіграв 92 матчі, забивши 28 м’ячів. У своєму першому ж сезоні він став володарем дубля. У складі збірної Хорватії футболіст взяв участь в чемпіонаті Європи-2016. На його рахунку 13 матчів (1 гол).

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Зауважимо, що 22-річний П’яца в березні 2017-го року у матчі проти збірної Естонії отримав розрив хрестоподібної зв’язки. Протягом останніх місяців він взяв участь в декількох офіційних матчах у складі “Ювентуса”. Більшу частину ігрової практики в цей час він отримав в складі дубля. До травми він взяв участь в 19 матчах за “стару синьйору” (1 гол).

Додамо, що українець Євген Коноплянка виступає на аналогічних позиціях новачка з Хорватії.

Нагадаємо, екс-форвард “Шахтаря” Едуардо став гравцем польської “Легії”.

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