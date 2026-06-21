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Шахтер подписал 18-летнего бразильского полузащитника Раяна Роберто

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Донецкий Шахтер объявил о переходе 18-летнего атакующего полузащитника Раяна Роберто из Фламенго. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Шахтер подписал 18-летнего бразильского полузащитника Раяна Роберто

18-летний атакующий полузащитник Райан Роберто переходит в «Шахтер» из бразильского «Фламенго». Об этом сообщается в заявлении чемпионов Украины по футболу, передает УНН.

Детали

Отмечается, что клубы согласовали все детали трансфера, а контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2031 года.

Райан Роберто начинал свой футбольный путь в академии «Атлетико Паранаэнсе», за которую выступал с 2019 года. В 2023-м перешел во «Фламенго», где играл за юношеские и молодежные команды клуба. Провел 16 матчей за «Фламенго» U20, в которых забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу (в том числе 5 игр, 3 гола, 1 ассист в молодежном Кубке Либертадорес U20). В январе 2026 года дебютировал за главную команду «Фламенго» и провел 2 поединка в Лиге Кариока

- говорится в сообщении.

Досье

Райан Роберто де Оливейра Дантас (Ryan Roberto de Oliveira Dantas)

Родился 5 марта 2008 года в Сан-Паулу

Рост: 178 см

Амплуа: атакующий полузащитник

Карьера: «Фламенго» (2026)

Напомним

Донецкий «Шахтер» не будет проводить свои матчи в следующем сезоне Лиги чемпионов на стадионе польской «Вислы».

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Вадим Хлюдзинский

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