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Шахтерам перечислили лишь 237 млн грн на погашение миллиардного зарплатного долга

Шахтерам перечислили лишь 237 млн грн на погашение миллиардного зарплатного долга

Киев  •  УНН

 • 23078 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня шахтерам перечислили 237 млн грн на погашение долгов по заработной плате. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передает УНН.

Цитата

"Сегодня на счета угледобывающих предприятий было перечислено 237,3 млн грн", - сообщили в Минэнерго.

Добавим

В то же время Минэнерго обратилось в Минфин о внесении изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на 2021 год путем приближения бюджетных ассигнований по программе КПКВК 2401590 "Реструктуризация угольной отрасли" на апрель в объеме 836,5 млн грн с октября-декабря 2021 года.

Напомним

Лидер независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на апрель, долг по зарплате перед шахтерами государственных шахт составлял почти 1,5 млрд грн.

Ранее в Минэнерго отметили, что за два месяца 2021 года государственными угледобывающими предприятиями начислено 1 308,3 миллиона гривен заработной платы с начислениями. По состоянию на 22 марта 2021 на выплату зарплаты направлено 526  млн гривен, что составляет 40,2 процента от начисленной заработной платы, добавили в министерстве.

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